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Зеленскому предложили запретить Apple на Украине

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить в стране продукцию американской корпорации Apple появилась на сайте главы государства.

«Требую немедленно запретить деятельность Apple на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз. Приравнять iPhone к георгиевской ленточке. Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств», — говорится в петиции. Ее автором выступил гражданин Украины Роман Максимчук.

Обращение поддержали 648 человек, для его официального рассмотрения главой государства необходимо 25 тысяч подписей. До конца сбора осталось 89 дней.

27 ноября сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является территорией России. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае текущего года.

После этого украинские дипломаты обратились в Государственный департамент США с призывом «исправить некорректное обозначение». Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сравнил решение Apple с «кражей идей злейшим врагом, а кому-то все равно».

30 ноября в Apple пояснили, что компания всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.

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