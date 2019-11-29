Киев пожаловался на Apple в Госдеп

Посольство Украины в Вашингтоне обратилось в Государственный департамент США в связи с тем, что американская компания Apple в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Уточняется, что Киев призвал Apple «исправить некорректное обозначение» полуострова. По данным посольства, согласно официальной позиции США, Крым входит в состав Украины.

Ранее сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является территорией России. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае текущего года.

После этого глава МИД Украины Вадим Пристайко посоветовал корпорации сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях, поскольку международная политика оказалась не самой сильной стороной Apple.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз, и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

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