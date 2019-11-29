Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма

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Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию. С таким предложением на своей станице в Twitter выступил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать?» — задался вопросом дипломат, отметив, что представители компании являются «приспособленцами». Климкин считает, что украинцам необходимо перейти на другую технику и перестать признавать продукцию компании, поскольку «такой бренд не может быть номером один». Он также возмутился, что на действующее руководство компании «нет Джобса».

Ранее сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является российской территорией. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае 2019 года.

После этого действующий глава украинского МИД Вадим Пристайко посоветовал корпорации сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях, поскольку международная политика оказалась не самой сильной стороной Apple.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз, и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

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