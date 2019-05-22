Российские власти вновь предъявили претензии Apple по поводу Крыма

Apple поменяла принадлежность Крыма на своих картах, но до сих пор не сделала этого в приложении «Погода», заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, передает РИА Новости.

«По одному из сервисов, речь идет о "Погоде", сегодня территориальная принадлежность убрана», — сказал Левин по итогам встречи депутатов с представителями Apple.

Он пояснил, что некоторые города Крыма в настоящее время не отображаются как территория России, но и не отражаются как территория Украины. Депутат подчеркнул что формально «это уже не нарушение».

«По картам устранены замечания, которые были со стороны Госдумы, и территория России, включая Крым, сегодня отображается целиком», — подчеркнул депутат.

По словам Левина, Госдуму проинформируют о сроках изменений в сервисе «Погода» в течение недели.

Ранее депутаты Госдумы встретились с гендиректором российского представительства Apple Виталием Морозько. На встрече обсуждалось некорректное отображение территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Этому предшествовал референдум, результаты которого отказываются признавать Украина, Евросоюз, США и другие страны. Москва настаивает на соответствии процедуры нормам международного права.

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