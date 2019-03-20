Крымские города исчезли из приложения на iPhone

Из предустановленного приложения «Погода» на iPhone исчезли крымские города, обращает внимание «Говорит Москва». Программа не обнаруживает Севастополь, Ялту, Джанкой и другие города полуострова.

В российском офисе Apple не смогли оперативно прояснить ситуацию. Отмечается, что ранее крымские города в этом сервисе значились украинскими, что вызвало возмущение в Госдуме. Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов считает, что отсутствие населенных пунктов полуострова на погодной карте Apple может демонстрировать политику компании в отношении Крыма.

«Google сразу вышел на контакт, мы им дали месяц на исправление всех ошибок. Через месяц мы промониторили карты Google, и они действительно убрали все эти ошибки. Apple на контакт не выходит. Реакций никаких нет», — сказал Старовойтов.

Депутат полагает, что нежелание идти на диалог говорит о «геополитической составляющей», которая движет действиями Apple. «Если они на контакт не выходят — значит, совершенно логично, что у них в картах Apple такая ситуация. Значит, они везде этот тренд — в частности, и в погодных поисках — будут как-то мародерить», — высказался член нижней палаты парламента.

Ранее он обещал обратиться в Генпрокуратуру из-за того, что на картах Apple Крым и Севастополь отображались как часть Украины.

Корпорация Google, к которой парламентарии предъявили аналогичную претензию, исправила ошибку в своем картографическом сервисе. Если раньше Крым в Google Maps для всех пользователей значился украинским, то теперь для пользователей из России он отображается как российский. Для всего остального мира он указан как спорный субъект.

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