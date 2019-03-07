Украина возмутилась российским Крымом на картах Google

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к администрации Google с требованием исправить обозначение Крыма как территории России. Об этом говорится в публикации посольства Украины в США в Facebook.

В официальном письме посла говорится, что вовлечение Google в «информационную войну России» недопустимо.

«Ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН», — отмечается в публикации.

5 марта представители Google сообщили, что исправили ошибку, по которой картографический сервис причислял Крым к Украине для некоторых пользователей на iOS из России. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин называл действия корпорации нарушением конституции. После исправления замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых выразил надежду, что Google признает Крым территорией России для пользователей по всему миру.

Территория Крыма отображается на картах Google в составе России только для российских пользователей. Для остальных полуостров отмечен как спорная территория.

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