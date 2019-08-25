Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления размещена на его официальном сайте.

«Не совсем правильно говорить, что Украине — 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», — отметил лидер Украины.

Версия об участии казаков в Тридцатилетней войне, частью которой является взятие крепости Дюнкерк, официально не подтверждена историками. В частности, ее опровергал польский историк Збигнев Вуйцик, который пришел к выводу, что в осаде Дюнкерка на самом деле участвовали только 2400 польских наемников. По другой версии, казак Иван Сирко считается участником битвы за Дюнкерк по ошибке вместо полковника де Сиро.

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Тридцатилетняя война — война за гегемонию в Священной Римской империи германской нации и Европе, которая продолжалась с 1618 по 1648 год, и затронувшиая в той или иной степени практически все европейские страны. Война началась как религиозное противостояние между протестантами и католиками Германской империи и переросла в борьбу против доминирования Габсбургов в Европе. В результате конфликта сложилась Вестфальская система международных отношений.

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