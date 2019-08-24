Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии. Соответствующий пост Порошенко опубликовал в Twitter.

Он отметил, что никто из предыдущих украинских лидеров мечтать не мог о такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной Раде. «И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность», — добавил Порошенко.

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Накануне, 23 августа, лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков раскритиковал будущих депутатов Верховной Рады за самостоятельное распределение мест в комитетах парламента. По его словам, будущие парламентарии не могут самостоятельно выбирать, в каких комитетах будут работать, без ведома второй подготовительной депутатской группы. Во избежание повторения подобных ситуаций Разумков потребовал донести свою позицию до всех будущих депутатов.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 мандата из 450. Это позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде.

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