«Слуга народа» отправит оппозицию на галерку

Депутаты от партии «Слуга народа» займут в Верховной Раде все места у трибуны, представители других фракций будут занимать дальние ряды. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Представители президентской партии будут сидеть на первых рядах перед трибуной и президиумом, возле кресла спикера, ложи правительства и места, которое во время посещения Рады занимает глава государства. Еще два члена «Слуги народа» займут кресла возле входа в зал заседаний.

Как отмечает издание, такая рассадка депутатов является стратегически удачной и «почти исключает блокирование трибуны народными депутатами из других фракций». Кроме того, из-за особенностей расположения камер, которые направлены в сторону президиума, во время любой телевизионной трансляции зритель будет видеть только представителей «Слуги народа».

Подобная рассадка будет использоваться в парламенте впервые. Ранее депутаты разных фракций делили места по схеме «лучей», что позволяло всем фракциям иметь доступ к трибуне.

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Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов. Это позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде.

В парламент также прошли партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». Кроме того, в Верховной Раде девятого созыва будут заседать 56 беспартийных депутатов.

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