Украинский депутат посмотрел на дерущихся коллег и передумал увольняться

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский отозвал свое заявление об отставке после того, как депутаты устроили массовую драку на заседании. Об этом сообщает «Укринформ».

«Раз вы не можете меня провести [в отставку]. Все депутаты хотят, чтобы я остался — я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности», — сказал Урбанский.

Участники сессии собираются проголосовать за отставку первого заместителя председателя Олега Радковского. Ранее 16 августа сообщалось, что именно он стал инициатором беспорядков, поскольку в случае срыва голосования он автоматически стал бы исполняющим обязанности главы совета.

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Одесский областной совет попытался избрать нового председателя 16 августа. Урбанский объявил о намерении покинуть пост в связи с переходом в Верховную Раду, куда он был избран от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Однако заседание началось с массовой драки. Однопартиец Урбанского Виталий Свичинский обвинил коллег в сговоре и, не вдаваясь в подробности, призвал блокировать трибуну. Для восстановления порядка в зал привели полицию. Позже заседание еще несколько раз прерывалось.

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Партии «Европейская солидарность» и «Батькивщина» заняли на них четвертое и третье места соответственно, получив примерно по 20 мандатов. Большинство мест в новом парламенте получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — 254 из 450 мандатов, что позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать монопартийное большинство.

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