Украинские депутаты избирали председателя и подрались

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Заседание Одесского областного совета началось с массовой драки. Депутаты не смогли прийти к согласию по поводу кандидатуры председателя, сообщает газета «Думская».

Мероприятие открыл нынешний глава совета Анатолий Урбанский, который в сентябре займет должность депутата Верховной Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Практически в самом начале мероприятия заместитель главы области Виталий Свичинский, принадлежащий к той же политической силе, обвинил коллег в сговоре и призвал блокировать трибуну. В чем именно, по мнению депутата, состоял сговор, не уточняется.

Свичинского поддержали представители партий «Наш край» и «Батькивщина», завязалась потасовка. Председатель вынужден был объявить перерыв и пригласить в зал полицию для наведения порядка.

Отмечается, что зачинщиком беспорядков стал лидер регионального отделения «Батькивщины» и первый заместитель Урбанского Олег Радковский. Его целью было сорвать избрание председателя, в таком случае он становился бы исполняющим обязанности главы совета.

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Партии «Европейская солидарность» и «Батькивщина» заняли на них четвертое и третье места соответственно, получив примерно по 20 мандатов. Большинство мест в новом парламенте получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — 254 из 450 мандатов, что позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать монопартийное большинство.

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