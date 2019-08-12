В партии Зеленского назвали условие для новых досрочных выборов

Украинские власти будут готовы к проведению досрочных местных выборов сразу после завершения реформы по децентрализации. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал глава избирательного штаба президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Таким образом он поддержал позицию руководителя офиса президента Андрея Богдана, добавив, что «с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла». По его словам, для более быстрого окончания реформы не требуется вносить какие-либо изменения в основной закон страны. «В Конституции достаточно широко это все выписано, и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят», — отметил он.

Среди главных нововведений этой реформы Корниенко называет институт префектов, который также может стать одной из вышеупомянутых моделей. По его словам, в партии ведутся дискуссии о том, какими полномочиями префекты должны быть наделены. «Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень», — отметил он.

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Ранее в июле руководитель офиса президента Богдан заявил о невозможности провести досрочные местные выборы из-за незавершенности реформы местного самоуправления. До этого глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы могут пройти на Украине уже в 2020 году. По его словам, в стране есть множество примеров того, как неэффективно работают органы власти на местном уровне.

Вскоре после досрочных парламентских выборов украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что в президентском офисе планируют провести местные выборы в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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