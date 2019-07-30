В офисе Зеленского пояснили ситуацию с новыми досрочными выборами

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что пока в стране невозможно провести досрочные местные выборы. Об этом он сообщил во время брифинга во вторник, 30 июля, передает ТСН.

По словам Богдана, причина заключается в том, что для этого нет юридических обоснований — в стране нет закона, регламентирующего порядок проведения досрочных местных выборов, а мотивация для его принятия ему непонятна. Кроме того, в качестве препятствия он отмечает незаконченность реформы местного самоуправления.

«Часть выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО) состоялась, часть не состоялась. Было бы логично закончить формирование ОТО, а тогда осуществить перевыборы в новой реальности, в новом действующем местном самоуправлении», — отметил Богдан. По его словам, решение будет зависеть от депутатов, у которых есть «свое мнение».

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Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы могут пройти на Украине уже в 2020 году. По его словам, в стране есть множество примеров того, как неэффективно работают органы власти на местном уровне.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что в президентском офисе планируют провести местные выборы в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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