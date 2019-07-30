На Украине рассказали о невозможности начала работы нового созыва Рады

Новый созыв Верховной Рады Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судебных процессов, мешающих объявить результаты выборов. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Запись его выступления доступна на YouTube.

«Это зависит от большого числа судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает», — отметил Богдан.

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Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» получила рекордную поддержку за всю историю независимой Украины — 43,16 процента голосов. Таким образом, политическая сила получила парламентское большинство единолично. Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05 процента). Также в первую пятерку вошли «Батькивщина» (8,18 процента), «Европейская солидарность» (8,1 процента) и «Голос» (5,82 процента).

Итоговая явка составила 49,84 процента. Голосование проходило по смешанной системе — 251 кандидат проходит в парламент по партийным спискам, а 199 депутатов избираются по одномандатным округам. В выборах приняли участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах. По закону, официальные результаты выборов будут объявлены ЦИК Украины до 5 августа.

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