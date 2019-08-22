Порошенко и Вакарчук выбрали себе комитет в Верховной Раде

Бывший президент Украины Петр Порошенко и лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук выбрали комитет Верховной Рады, в котором они хотели бы работать. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в секретариате парламента.

Лидеры партий «Европейская солидарность» и «Голос» намерены войти в состав комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Соответствующие заявки от их фракций уже зарегистрированы.

Руководить комитетом будет депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко. Представители этой политической силы получат в нем большинство мест — шесть из десяти.

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Согласно регламенту Рады, места в комитетах распределяются пропорционально количественному составу депутатских фракций и групп. Ранее издание «Страна.ua» сообщала, что политическая сила президента Владимира Зеленского намерена возглавить 19 из 22 комитетов, хотя по регламенту ей должно было отойти 14 комитетов.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 254 из 450 мандатов. Это позволяет ей впервые в истории независимой Украины сформировать однопартийное большинство в Раде.

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