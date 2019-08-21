В партии Зеленского «отправили лесом» пассивных коллег по Раде

Все партии, кроме пропрезидентской «Слуги народа», отказываются предлагать своих кандидатов на министерские посты. Об этом заявил член «Слуги народа» Давид Арахамия, избранный депутатом в Верховную Раду, пишет «Украинская правда».

По его словам, должности в парламенте будут распределены между всеми политическими силами с соблюдением квотного принципа. При этом на членов кабинета министров партийные квоты не распространяются.

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«Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой список для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?" — они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим". Это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?» — возмутился Арахамия.

С кем именно произошел разговор, политик не уточнил. «Если есть такая позиция — пусть они лесом все идут», — добавил он.

Арахмия подчеркнул, что состав будущего украинского правительства будет профессиональным, а имя нового премьер-министра станет известно 29 августа.

В конце июля представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели. «Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве», — отметил Герус.

Ранее в июле источники издания theБабель назвали трех кандидатов на должность премьер-министра Украины. Это заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован, председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Позже стало известно о четвертом и наиболее вероятном претенденте на высший пост в правительстве — заместителе главы офиса президента Украины Алексее Гончаруке.

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