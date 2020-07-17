В администрации президента Украины рассмотрят петицию об отставке Зеленского

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала необходимое количество голосов. Теперь ее рассмотрят в администрации украинского лидера.

На данный момент петицию подписали 26 112 человек из 25 000 необходимых. Такое количество голосов было собрано за девять дней с момента опубликования документа.

В тексте петиции говорится, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было уйти в отставку в случае нарушения закона страны. Однако в июле 2020 года президент признался, что не задекларировал крупную сумму дохода, тем самым нарушив закон «О предотвращении коррупции».

«Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, либо признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2019 года он соврал своим избирателям», — говорится в документе.

7 июля Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении со своей стороны. В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 миллиона гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 миллиона.