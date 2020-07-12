В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента. Сложить полномочия призвали и команду главы государства. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканала NewsOne.

В частности, члены партии указали на то, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Однако за год президентства он так его и не выполнил.

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«Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку!» — заявили в фракции. Депутаты считают, что политика Зеленского идет вразрез с интересами народа страны. Они заявили, что на Украине необходимо сменить власть, «ведущую страну к катастрофе».

Ранее сопредседатель фракции Вадим Рабинович назвал еще одно обещание, которое нарушил глава государства. Депутат обратил внимание на то, что Зеленский обещал не пользоваться государственными резиденциями, однако отправился на дачу в Конча-Заспу (пригород Киева).

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