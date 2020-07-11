Украина заявила о «массе неработающих вещей» в переговорах по Донбассу

«Масса вещей» в минских соглашениях «уже не работает», но изменить их могут только лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников, передает Liga.net.

По его мнению, из-за неактуальности соглашений стороны не могут «договориться априори» по урегулированию ситуации в Донбассе. «В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау [Ангелы] Меркель о том, что "Минск" не высечен на камне», — заявил политик.

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Резников добавил, что Украина продолжает участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), поскольку данная площадка необходима «как минимум для гуманитарных целей».

9 июля Резников констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность. Как пояснил вице-премьер, они не соответствуют нынешним реалиям. Сроки истекли, а сами соглашения так и не были реализованы, добавил он. Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сказал, что они носят рекомендательный характер.

Подобные заявление стали часто звучать после данного в марте президентом Украины Владимиром Зеленским обещания выйти из минских соглашений, если «нормандская четверка» за год не достигнет реальных результатов по Донбассу.

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