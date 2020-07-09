Минские соглашения сочли неактуальными на Украине

Минские соглашения потеряли свою актуальность. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

Как пояснил Резников, на данный момент соглашения не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда они заключались. Он также подчеркнул, что предусмотренные договоренностями сроки уже истекли, а сами они так и не были реализованы.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости, началась в 2014 году. Для урегулирования конфликта были приняты соглашения, которые были подписаны в Минске, однако перестрелки продолжаются.

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