Названо еще одно нарушенное обещание Зеленского

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович назвал еще одно нарушенное обещание президент Украины Владимира Зеленского в эфире канала «112 Украина».

Рабинович отметил, что Зеленский обещал не пользоваться государственными резиденциями, однако отправился на дачу в Конча-Заспу (пригород Киева). «Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период романтической юности закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это намного лучше, чем дети», — заявил политик.

В мае журналисты интернет-издания «Страна.ua» проанализировали, с какой президентской программой Владимир Зеленский победил на выборах и какое количество обещаний он успел выполнить за год со дня инаугурации, состоявшейся 20 мая 2019 года. По результатам подсчета, из 21 обещания Зеленского за год его президентства выполнены только три — об открытии рынка сельскохозяйственных земель, принятии закона об импичменте президента и снятии неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.

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