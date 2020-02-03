Зеленского обвинили в невыполнении предвыборных обещаний

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не выполняет предвыборные обещания. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK. Видео доступно на YouTube.

Савченко отметила, что украинский лидер «идет не совсем тем путем». «Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает», — сказала она, добавив, что украинцы перестают верить власти.

Политик считает, что после победы Зеленского на выборах к власти в стране пришло «болото». По ее словам, в партию «Слуга народа» входят люди, которые не умеют думать.

Савченко обратилась к гражданам Украины с призывом в следующий раз голосовать не эмоциями и смехом, а исключительно разумом.

Ранее Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Она высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав каждый день его правления ошибкой или ее исправлением. По ее словам, кто бы ни был сейчас президентом, настоящий период для государства все равно будет тяжелым.

В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады. Однако переизбраться в парламент на выборах 2019 года ей не удалось — за Савченко отдали голос только восемь человек.

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