Савченко рассказала о гниющей Украине

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что на Украине происходит процесс гниения. Запись эфира с ее интервью опубликована на Youtube-канале телеканала «112».

По словам Савченко, Украину уничтожает процесс гниения, а не гражданская война в Донбассе. Конфликт на юго-востоке страны она назвала гнилым и отметила, что не все украинцы хотят его закончить. Экс-депутат считает, что народ вымирает и самоуничтожается. Савченко также рассказала о голоде, плохой медицине, упадке общественного транспорта и коррупции в стране. Она высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав каждый день его правления ошибкой или ее исправлением. По ее словам, кто бы ни был сейчас президентом, настоящий период для государства все равно будет тяжелым.

Савченко добавила, что Украине необходим авторитарный режим управления, который может исправить ситуацию.

В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады. Однако переизбраться в парламент на выборах 2019 года ей не удалось — за Савченко отдали голос только восемь человек.

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