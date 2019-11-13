Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания, заявил лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Об этом сообщает NewsOne.

Спивак подчеркнул, что украинский лидер так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип «закон один для всех» и не добился возвращения граждан из эмиграции.

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«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — заявил политик. По его словам, досрочные выборы на Украине состоятся осенью 2020 либо весной 2021 года.

В октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний Владимира Зеленского. По его словам, сейчас Кабмин занимается подсчетами средств, которые есть в распоряжении государства, после этого правительство займется их распределением на различные социальные нужды. Завершение инвентаризации доходов и расходов бюджета планируется не раньше ноября, когда будет утвержден новый проект на 2020 год.

Премьер отметил, что примерно в те же сроки гражданам стоит ждать ясности по обещаниям Зеленского освободить пенсионеров старше 70 лет от коммунальных платежей. Он добавил, что в приоритете остаются потребности пожилых людей.

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