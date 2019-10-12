На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности Минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко. Об этом сообщает NewsOne.

Такой же позиции придерживался предшественник Зеленского на посту главы государства Петр Порошенко, отметил политик. «Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет, и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», — сказал Власенко.

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По мнению депутата, для урегулирования конфликта внутри страны необходимо основываться на других договоренностях и проводить совершенно другие переговоры.

Ранее Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу Минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

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