Президент Украины Владимир Зеленский признался в нарушении закона. Он лично проинформировал об этом Национальное агентство по предупреждению коррупции, говорится на сайте украинского лидера.

«В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 миллиона гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 миллиона. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов», — сказано в сообщении.

Информация должна была быть отправлена в реестр деклараций, однако этого не произошло. «Владимир Зеленский подчеркивает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством», — отмечается на сайте главы государства.

Ранее Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина. Дело направили в Верховный суд, который должен разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности президента, являющегося неприкосновенным лицом согласно Конституции.

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