Дело о нарушении Зеленским карантина рассмотрит Верховный суд

Суд в Хмельницкой области приостановил рассмотрение административного дела о нарушении президентом Владимиром Зеленским правил карантина и обратился за разъяснением в Верховный суд Украины. Об этом в четверг, 19 июня, сообщает издание УНИАН.

Верховный суд должен будет разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности президента, который является неприкосновенным лицом согласно Конституции.

3 июня Зеленский нарушил правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Он выпил кофе внутри одного из ресторанов в Хмельницком, хотя в то время заведения общепита могли работать только навынос либо обслуживать посетителей на летних площадках. Был составлен и передан в суд административный протокол. Зеленскому грозит штраф от 34 тысяч до 170 тысяч гривен. Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заступился за президента, заявив, что то не нарушал правила карантина, а проверял их соблюдение.

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