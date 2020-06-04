Главный санитарный врач Украины заступился за нарушившего карантин Зеленского

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заступился за нарушившего карантинные ограничения президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По словам Ляшко, посещение Зеленским кафе было не нарушением карантинных норм, а проверкой их соблюдения, так как заведениям предстоит открыться уже завтра.

«Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе себе. Мы просто зашли проверить. Все было соблюдено, как прописано в наших нормах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, выпив кофе внутри одного из ресторанов в Хмельницком. До 5 июня заведения общепита на Украине могут работать только навынос или принимать посетителей на летних площадках. Полиция пообещала расследовать инцидент и в случае необходимости оштрафовать Зеленского.

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