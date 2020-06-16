Нарушение Зеленским карантина рассмотрят в суде

Хмельницкий городской районный суд рассмотрит административный протокол в отношении президента Украины Владимира Зеленского, нарушившего правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Заседание состоится утром 19 июня. Зеленскому грозит штраф от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Украинский президент нарушил карантин 3 июня, выпив кофе внутри одного из ресторанов в Хмельницком. В то время заведения общепита могли работать только навынос или обслуживать клиентов на летних площадках.

МВД Украины пообещало расследовать возможное нарушение главой государства правил карантина. Замминистра Антон Геращенко заявил, что Зеленского уже штрафовали в 2019 году, когда на выборах он показал свой бюллетень.

Позже главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заступился за президента. Зеленский не нарушал правила карантина, а проверил их соблюдение, сказал Ляшко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!