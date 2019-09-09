Новый генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» чиновников

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что посадки чиновников высшего ранга начнутся уже в ближайшее время. Об этом он сказал после заседания Верховной Рады, посвященного вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН.

Предстоящие посадки он называет изысканными. По словам Рябошапки, подконтрольное ему ведомство уже активно «отрабатывает несколько важных кейсов». Генпрокурор рассчитывает, что материалы по нескольким из них в скором времени будут переданы в суд, после чего начнутся процессуальные действия: обыски, предъявление подозрений, арест. Однако говорить, о каких именно делах идет речь, Рябошапка отказался.

Отвечая на вопрос журналистов, готово ли будет его ведомство устраивать аналогичные посадки в отношении нарушивших закон представителей команды президента Владимира Зеленского, Рябошапка ответил утвердительно. «Не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое, возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом», — сказал он.

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Ранее стало известно, что Рябошапка намерен потребовать от Верховной Рады снятия неприкосновенности с нескольких депутатов до вступления в силу соответствующего закона. Прокурор сообщил, что у него пока «нет наработок» по депутатам нового парламента, однако в скором времени можно ожидать как разработки старых уголовных дел, так и открытия новых. Отвечая на вопрос журналистов, он не исключил, что среди опальных депутатов окажется и экс-президент Петр Порошенко.

29 августа Верховная Рада одобрила назначение заместителя руководителя офиса президента Украины Руслана Рябошапки на пост генпрокурора страны. Он сменил на этой должности давнего соратника Петра Порошенко Юрия Луценко, который возглавлял ведомство с 2016 года.

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