Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен потребовать от Верховной Рады снятия неприкосновенности с нескольких депутатов до вступления в силу соответствующего закона. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

В ответ на вопрос, будет ли Рябошапка просить ареста бывшего президента Петра Порошенко прямо в зале заседания парламента, он ответил, что в Раде нет неприкасаемых и в случае необходимости он будет «не просить, а требовать» ареста экс-главы государства. «Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так — рука не дрогнет», — подчеркнул он.

Прокурор сообщил, что у него пока «нет наработок» по депутатам нового парламента, однако в скором времени можно ожидать как разработки старых уголовных дел, так и открытия новых. Он подчеркнул, что дела могут коснуться и депутатов от президентской партии «Слуга народа».

3 сентября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За изменения в конституцию проголосовали 373 парламентария.

На Украине против Порошенко и его окружения расследуется 12 уголовных дел. Бывшего президента подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и по другим статьям.

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