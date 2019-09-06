Кум Порошенко рассказал об объявленных в розыск экс-депутатах Верховной Рады

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-депутаты Верховной Рады Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Вилкулу и Колесникову было объявлено подозрение 5 сентября. Тогда же была начата процедура розыска. Отметив, что Генпрокуратура не могла добиться этого в течение года из-за депутатской неприкосновенности, Луценко объявил о своей поддержке принятого закона об ее отмене.

3 сентября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За изменения в Конституцию проголосовали 373 парламентария.

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Вилкула и Колесникова подозревают в незаконной деятельности во время их пребывания в руководстве Днепропетровской облгосадминистрации. Генпрокуратура считает, что они принимали участие в незаконной приватизации в области. Осенью 2018 года Луценко вносил в Верховную Раду представление о лишении их неприкосновенности, однако голосование было провалено.

29 августа Верховная Рада одобрила отставку Луценко с поста генпрокурора. Он возглавлял ведомство с 2016 года. На этом посту его заменил заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Бывший генпрокурор является давним соратником пятого президента Украины Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства. С 2013 года Луценко является кумом Порошенко.

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