Кум Порошенко опроверг причастность к подпольному игорному бизнесу

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко опроверг обвинения главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии в причастности к подпольному игорному бизнесу. На его заявление обратило внимание издание Страна.ua.

В ответ на просьбу пользователя социальной сети Facebook прокомментировать ситуацию, Луценко заявил, что обвинения против него — «полная брехня». «Подам в суд», — заключил бывший генпрокурор.

Ранее Арахамия заявил, что Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. Он также пообещал сделать письменное заявление о том, что именно он узнал.

Верховная Рада одобрила отставку генпрокурора Юрия Луценко 29 августа. Он возглавлял ведомство с 2016 года. На этом посту его заменил заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Луценко является давним соратником Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства. С 2013 года Луценко является кумом Порошенко.

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