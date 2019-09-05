Украинский генпрокурор обсудил реформы с сенаторами США

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился в Киеве с сенаторами из США. Об этом сообщает посольство США на Украине в Twitter в четверг, 5 сентября.

Сенаторы Рон Джонсон от штата Висконсин и Крис Мерфи от штата Коннектикут обсудили с Рябошапкой план антикоррупционных реформ. Отмечается, что у американских политиков намечены и другие встречи с украинским руководством.

5 сентября на Украине официально начал работу Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Судьи приняли присягу еще в апреле, однако срок начала его работы был установлен на сентябрь.

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Создание антикоррупционного законодательства было одним из главных условий Международного валютного фонда (МВФ) и руководства Евросоюза для предоставления Киеву кредитов после смены власти и разрешения свободного въезда для украинских граждан в 2017 году.

В июле президент Владимир Зеленский неоднократно пытался внести в Верховную Раду поправки относительно работы ВАКС, а также другие антикоррупционные законы, например, о конфискации незаконных активов у чиновников и уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако парламент прошлого созыва под председательством Андрея Парубия отказался их рассматривать.

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