Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В письме, копия которого оказалась в распоряжении агентства, говорится, что на внеочередном заседании планируется рассмотреть внесенные президентом поправки к законам. Источник подчеркнул, что обращение президента уже зарегистрировано в аппарате парламента.

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Поправки касаются работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и работников органов государственной власти и штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств из-за рубежа.

В начале июня Зеленский уже вносил в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Документ предполагал наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет и запрет занимать определенные должности за незаконное завладение активами, превышающими 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов), или 500 прожиточных минимумов. Парламент отказался его рассматривать.

Статья Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении была отменена 26 февраля текущего года. Конституционный суд счел, что она нарушает презумпцию невиновности. После этого посол США и глава представительства ЕС в стране направили в профильный комитет Рады письмо с требованием пересмотреть все зарегистрированные законопроекты на эту тему, а в Международном валютном фонде задумались о пересмотре договоренностей по кредитованию Киева.

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