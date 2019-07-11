Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Документ предполагает переход на пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам. Украина разделится на 27 избирательных округов, при этом отдельный Крымский округ в новом законе ликвидируется — он будет присоединен к Херсонскому. Проходной барьер останется на уровне пяти процентов.

Каждая партия должна будет установить свой общенациональный список кандидатов в Верховную Раду и распределить их по региональным спискам для округов так, чтобы в каждом было представлено не менее пяти будущих депутатов. Избиратели будут голосовать не за конкретных людей, а за партию. Граждане смогут по желанию указать в бюллетени и номер кандидата в депутаты, но выбрать его можно только из партии, за которую уже отдан голос.

Закон вступит в силу только 1 декабря 2023 года.

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Ранее аналогичный законопроект предлагал президент Владимир Зеленский сразу после своей инаугурации. Он настаивал, что досрочные выборы в Раду необходимо провести по пропорциональной системе, а не мажоритарной, которую называл источником коррупции.

Также глава государства хотел снизить проходной барьер до трех процентов, чтобы дать возможность новым партиям пройти в парламент. Рада отказалась рассматривать документ. Спикер Андрей Парубий заявил, что законопроект его разочаровал и был зарегистрирован с нарушением регламента.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Согласно последним данным мониторинга электоральных настроений граждан Украины, партия Зеленского «Слуга народа» лидирует с рейтингом 47 процентов, уровень ее поддержки постоянно растет. Проходной барьер преодолевают еще четыре политические силы: «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (11,6 процента), партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,2 процента), «Голос» Святослава Вакарчука (6,8 процента) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (6,4 процента).

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