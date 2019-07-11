Климкин объяснил отказ от союза с Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался идти на парламентские выборы с партиями «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, поскольку не доверяет им. Об этом Климкин рассказал в интервью «Громадському».

«У меня были предложения, не буду говорить от кого. Меня раскрутили на то, что я вел переговоры со Славой Вакарчуком. Но команды, которой бы я доверял полностью и которая бы соответствовала моим ожиданиям, я не нашел», — отметил глава МИД.

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Он добавил, что хочет строить свою нелидерскую команду, с которой можно изменить политику в стране. Климкин также пожелал удачи Порошенко и его партии, решившей защищать интересы Евросоюза и НАТО на Украине.

17 мая Климкин написал заявление об отставке. Он указал, что после ухода с поста министра иностранных дел собирается баллотироваться в парламент. 1 июля Климкин, не дождавшись официального увольнения, ушел в политический отпуск. Исполнять обязанности главы МИД осталась его заместитель Елена Зеркаль.

Досрочные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. В них будут участвовать 22 партии. Решение о проведении выборов было принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к Раде со стороны граждан.

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