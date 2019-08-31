Зеленский предложил запретить отпускать под залог подозреваемых в коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет отпускать под залог подозреваемых по тяжким коррупционным преступлениям. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в уголовное законодательство, в соответствии с которыми суд при принятии решения о мере пресечения в виде содержания под стражей вправе не определять размер залога в производстве по тяжким или особо тяжким коррупционным преступлениям.

На сегодняшний день под залог на Украине не отпускают в трех случаях: если преступление было совершено с применением насилия или угрозой его применения, если предполагается, что действия обвиняемых привели к гибели людей, либо если в отношении подсудимых ранее уже избиралась эта мера пресечения, однако ими были допущены нарушения.

Ранее на этой неделе сообщалось, что спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил за лишение президента Украины неприкосновенности. По его словам, снять неприкосновенность с депутатов недостаточно, глава государства и судьи также должны быть лишены этой привилегии. Он отметил, что соответствующее решение необходимо принять, «чтобы все были равными перед законом».

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