В «Слуге народа» назвали первые законопроекты новой Верховной Рады

Первые законопроекты Верховной Рады девятого созыва будут касаться статуса депутатов и работы парламента. Об этом рассказал лидер побеждающей на досрочных парламентских выборах на Украине партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает «LIGA.Новости».

Речь идет о принятии законов о снятии депутатской неприкосновенности, изменении регламента работы парламента, отзыве мандатов у народных депутатов и наказании за неперсональное голосование или «кнопкодавство». Помимо этого Разумков пообещал рассмотреть законопроекты по профильным направлениям, которые «также требуют оперативной реакции парламента».

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С момента инаугурации нового президента Владимира Зеленского Верховная Рада восьмого созыва не поддержала ни один из его законопроектов, в том числе законопроекты о депутатской неприкосновенности и незаконном обогащении. Как правило, они даже не вносились в повестку дня, поскольку их внесение в повестку поддерживало меньше 226 депутатов, чьи голоса нужны для начала рассмотрения законопроекта парламентом.

Досрочные выборы в Верховную Раду прошли на Украине 21 июля. Владимир Зеленский анонсировал их в день своей инаугурации 21 мая, объяснив свое решение рекордно низким уровнем доверия населения к парламенту.

Итоговая явка на выборах составила 49,87 процента избирателей. По итогам обработки 60 процентов бюллетеней пропрезидентская партия «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 249 из 450 мандатов.

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