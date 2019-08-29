В Раде зарегистрировали законопроект об импичменте

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РБК-Украина».

Инициатором документа «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста» выступил сам глава государства. Документ определен им как неотложный. Пояснительная записка к законопроекту и его текст пока не опубликованы.

Парламент может рассмотреть законопроект в ходе сегодняшнего заседания.

В конце мая Зеленский уже вносил в парламент свой законопроект об импичменте. Согласно пояснительной записке, он предлагал двухуровневую процедуру отрешения президента от его полномочий. Сначала импичмент должен быть поддержан большинством голосов депутатов Верховной Рады.

Впоследствии из депутатов, прокуроров и специальных следователей должна быть сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды.

В июне Рада отказалась рассматривать предложенный президентом документ. Постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат, притом что для рассмотрения законопроекта парламентом его внесение в повестку должны поддержать 226 депутатов.

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