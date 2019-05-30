Савченко рассказала о «вылизанном» законопроекте импичмента Зеленского

Народный депутат Надежда Савченко считает, что законопроект об импичменте президента дает реальные возможности для того, чтобы отправить Владимира Зеленского в отставку. Об этом она рассказала в кулуарах Верховной Рады, передает издание «Украина.ру».

По словам нардепа, «к счастью или к сожалению», с юридической точки зрения законопроект написан очень грамотно. Она задалась вопросом, почему «нормально прописать» этот законопроект не могли во время президентства Петра Порошенко или Виктора Януковича, а также предположила, что документ «как никогда вылизали для того, чтобы можно было реально провести импичмент президенту Зеленскому».

По этой причине она усомнилась в целесообразности и актуальности законопроекта на данный момент. По мнению нардепа, в первую очередь необходимо распустить Верховную Раду восьмого созыва и отправить в отставку действующее правительство. «А потом уже будем принимать закон об импичменте», — добавила она.

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29 мая в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта об импичменте президента. Один из них в Раду подал сам Зеленский, а другой — депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Отдельного закона об импичменте президента на Украине нет, однако в статье 111 конституции страны говорится о том, что президент может быть снят со своего поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

О необходимости принять закон об импичменте, а также лишить президента и депутатов Верховной Рады неприкосновенности Зеленский говорил во время своей предвыборной кампании.

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