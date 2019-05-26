На Украине задержали двух митингующих за импичмент Зеленского

В украинском Ровно задержаны два участника несанкционированного митинга за импичмент президента страны Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 26 мая, пишет Fakty.ua.

По информации издания, акция протеста прошла на городской площади Независимости. Ее участниками стали 20-летний парень и 16-летняя девушка.

Как рассказали сами участники, причиной их действий стало то, что глава государства «нарушил закон, назначив своих друзей на главные должности страны».

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В отношении задержанных составлен протокол об административном нарушении по статье 185−1 КоАП Украины («Нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций»). Полиция готовит материалы к направлению в суд.

22 мая была зарегистрирована петиция с требованием отправить Зеленского в отставку. За сутки ее подписали более 25 тысяч человек, что обязывает главу государства рассмотреть обращение. На момент публикации материала число подписантов увеличилось до 56 тысяч.

Позже на сайте президента Украины появилось более десяти петиций с требованием отменить рассмотрение документа об отставке Зеленского с поста главы государства.

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