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11:56, 13 июля 2026Экономика

Российский экспорт кормов для кошек и собак достиг рекорда

Российский экспорт кормов для кошек и собак вырос на треть в 2026 году
Дмитрий Воронин

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Российский экспорт кормов для кошек и собак за первые пять месяцев 2026 года без учета данных стран ЕАЭС за май достиг рекорда, увеличившись на 33 процента, до 42 тысяч тонн в натуральном выражении, и в полтора раза, до 101 миллиона долларов, в денежном. Об этом со ссылкой на данные экспертов сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Предыдущий рекорд стоимости поставок за рубеж отечественных кормов для домашних питомцев был зафиксирован в этот период в 2022 году, составив около 82 миллионов долларов.

Крупнейшими покупателями указанного вида российской продукции являются Белоруссия и Казахстан, на которые суммарно приходится более 80 процентов экспорта (64 и 22 миллиона долларов соответственно).

Также отмечается, что в 2026 году активными импортерами российских кормов были Узбекистан, Азербайджан и Киргизия, а поставки в Сербию резко ускорились, приобретя стабильный характер (120 тонн в январе-мае текущего против 15 тонн за весь прошлый год).

Ранее в «Агроэкспорте» прогнозировали, что экспорт российских кормов для кошек и собак превысит 200 тысяч тонн к 2030 году.

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