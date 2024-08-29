В России спрогнозировали рост поставок кормов для домашних животных за рубеж

«Агроэкспорт»: экспорт кормов для животных превысит 200 тыс. тонн к 2030 году

Объем поставок за рубеж отечественных кормов для домашних животных может заметно вырасти к 2030 году. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает ТАСС.

По прогнозам организации, к 2030 году экспорт кормов для кошек и собак из России может превысить 200 тысяч тонн. При этом объем производства такой продукции в стране по итогам прошлого года составил 1,359 миллиона тонн.

Из общего количества 53,1 процента пришлось на сухие корма, 46,9 — на влажный вид продукции. В «Агроэкспорте» отметили также, что российский рынок кормов имеет свою особенность: за рубежом лучше всего продаются сухие корма для собак, тогда как в РФ наибольшей популярностью пользуется корм в фольгированных пакетах для кошек.

Организация подчеркнула, что корма из России, несмотря на небольшой объем производства, уже поставляются за границу. Перспективными направлениями экспорта являются страны ЕАЭС и ближнее зарубежье (Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Монголия и другие).

В первом полугодии 2024 года траты россиян на содержание домашних животных увеличились более чем на 30 процентов. Основной статьей расходов стал корм для них. Большинство опрошенных (63 процента) тратят на содержание питомцев в пределах 10 тысяч рублей в месяц. Каждый третий (29 процентов) — от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Расходы восьми процентов опрошенных превышают эту сумму.