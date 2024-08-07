Названа главная причина подорожания корма для животных в России

Vetcity Grooming и «Ренессанс»: корм для животных подорожал из-за инфляции

В первой половине 2024 года траты россиян на содержание домашних животных увеличились более чем на 30 процентов. Основной статьей расходов стал корм для них — главную причину его подорожания назвали эксперты Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование», сообщает РБК.

Согласно опросу, расходы выросли более чем у половины владельцев животных (56 процентов). В пятерку регионов, где на домашних любимцев стали тратить больше, вошли Москва, Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Краснодарский край.

В качестве основной причины увеличившихся расходов назвали инфляцию (54 процента респондентов). Треть (34 процента) заявили, что стали приобретать более качественный корм. Каждый десятый (12 процентов) завел еще одно животное, еще 8 процентов опрошенных заявили, что стал покупать корм за рубежом.

Большинство опрошенных (63 процента) тратят на содержание питомцев в пределах 10 тысяч рублей в месяц. Каждый третий (29 процентов) — от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Расходы восьми процентов опрошенных превышают эту сумму.

В топ-5 регионов, жители которых расходуют на содержание домашних животных более 10 тысяч рублей, вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская область и Пермский край. За год доля таких владельцев выросла с 31 до 37 процентов.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», за последние полгода средний чек покупки зоотоваров вырос на 13 процентов и составил 807 рублей. Количество покупок, напротив, снизилось на два процента. В онлайн-сегменте средняя цена дошла до трех тысяч 56 рублей (плюс 14 процентов). Самыми покупаемыми товарами для животных стали корм, наполнители, игрушки и инвентарь для ухода за питомцем. Больше всего товаров россияне покупают для кошек, собак, птиц и рыб.