Россияне стали больше тратить на домашних питомцев

«Чек индекс»: товары для животных подорожали в среднем на 13 процентов

За шесть месяцев 2024 года средний чек покупки зоотоваров составил 807 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте аналитического ресурса «Чек индекс».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13 процентов. Количество покупок, напротив, снизилось на два процента. В онлайн-сегменте средняя цена дошла до трех тысяч 56 рублей, что на 14 процентов больше, чем в январе-июне 2023 года.

Самыми покупаемыми товарами для животных стали корм, наполнители, игрушки и инвентарь для ухода за питомцем. Больше всего товаров россияне покупают для кошек, собак, птиц и рыб.

Что касается объемов продаж, то самые высокие показатели у Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в лидерах Краснодарский край, а также Ленинградская, Челябинская и Свердловская области.

В марте 2024 года выяснилось, что в 2023 году в России серьезно выросли траты на домашних животных. Кроме того, количество их владельцев увеличивается на 400 тысяч в год. В 2019 году РФ вошла в топ-5 по количеству питомцев.

Известно также, что больше 50 процентов россиян тратят на корм для своих любимцев от тысячи до трех тысяч рублей в месяц. При этом большинство предпочитает держать дома кошек.