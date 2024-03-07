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10:47, 7 марта 2024Экономика

Россияне стали больше тратить на домашних животных

В 2023 году россияне потратили на домашних животных 480 млн «Сберспасибо»

Фото: Victor Grabarczyk / Unsplash

В 2023 году россияне стали больше тратить на домашних животных. Об этом со ссылкой представителей «Сберспасибо» и федеральной ритейл-сети «Четыре лапы» сообщает газета «Ведомости».

Траты на питомцев по сравнению с 2022 годом увеличились на 20 миллионов, до 480 миллионов бонусов. По данным «Infoline-аналитики», число владельцев животных в России растет на 400 тысяч домохозяйств в год. Тенденция увеличения числа животных в каждой семье растет с начала пандемии в 2020 году.

«Мы видим, что за последние два года заметно увеличилась доля не только тех, кто принял решение завести домашнее животное, но и ответственных хозяев, которые стараются обеспечить должный уход своему питомцу», — рассказал исполнительный директор «Четырех лап» Виктор Захаров.

В 2019 году Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по количеству питомцев. Тогда питомцы были у 68 процента семей, а в 2022-м уже 73 процента семей держали дома животных, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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Лидерами по тратам на домашних животных стали жители Санкт-Петербурга. За год они списали на зоотовары более 214 миллионов бонусов (плюс 31 миллион в годовом выражении). В десятку городов с самыми высокими расходами также попали Москва (70,6 миллиона бонусов), Ленинградская (36,8 миллиона), Свердловская (24,1 миллиона), Ростовская (18,6 миллиона) области. Замыкают десятку Сахалин (14,6 миллиона), Подмосковье (14,5 миллиона); Новосибирская область (7,5 миллиона), Татарстан (7,4 миллиона) и Тюменская область (6,4 миллиона).

Женщины тратят на товары для домашних питомцев почти вдвое больше мужчин. За год соотношение составило 317,7 против 162,5 миллиона бонусов (плюс 19 миллионов за год).

По данным исследователей сервиса «Пакет» от X5, более половины россиян тратят на еду для домашних животных от одной до трех тысяч рублей в месяц, четверть — до пяти, восемь процентов — более пяти тысяч. На питание уходит 97 процентов всех трат на питомцев. 73 процента расходов составляет сухой или влажный корм, а еще 24 — на покупку деликатесов и лакомств.

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      Вячеслав Агапов
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