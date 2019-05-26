Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Никакого задержания не было, но правоохранители могли бы действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — заявил украинский лидер, комментируя составление административных протоколов в отношении двух участников несанкционированного митинга в Ровно.

Ранее в Ровно были задержаны два участника несанкционированного митинга за импичмент Зеленского. Участники акции, 20-летний парень и 16-летняя девушка, рассказали, что причиной их действий послужило нарушение закона главой государства, который назначил «своих друзей на главные должности страны». В отношении задержанных составлен протокол об административном нарушении по статье 185−1 КоАП Украины («Нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций»).

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