Спикер Рады обязал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий направил официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон, предусматривающий процедуру импичмента главы государства. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон, сейчас вы можете только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона. Он создает реальный парламентский контроль в Украине. Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании», — заявил политик.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Он напомнил Зеленскому, что согласно украинскому законодательству, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в парламент для повторного рассмотрения. Этот срок был исчерпан 27 июня.

Парубий считает, что теперь закон «считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован».

Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте, 12 июня.

Закон о полномочиях ВСК был принят Верховной Радой 6 июня. Его одобрение сделало возможным запуск процедуры досрочного отстранения президента от власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!