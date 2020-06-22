Зеленский заплатит за нарушение карантина без решения суда

Президент Украины Владимир Зеленский готов оплатить штраф за нарушение карантина, если суд примет соответствующее решение. Он также решил заплатить сумму штрафа кафе, в котором нарушил карантин, независимо от судебного вердикта. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Зеленский отметил, что как гражданин Украины чувствует свою ответственность за нарушение. «Добровольно заплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа, — заверил президент. — В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины».

3 июня Зеленский выпил кофе внутри одного из ресторанов в Хмельницком. В то время заведения общепита в стране могли работать только навынос или принимать посетителей на летних площадках. Был составлен и передан в суд административный протокол, главе государства грозит штраф до 170 тысяч гривен.

Однако суд в Хмельницкой области приостановил рассмотрение дела и обратился в Верховный суд Украины, который должен разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности президента, являющегося неприкосновенным лицом согласно Конституции.

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